A Haber Mescid-i Aksa’da

İslam alemi bir Kurban Bayramı'na daha kavuştu. Katliamın gölgesinde Kudüs'te ise buruk bir sevinç var. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan detayları aktardı.

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