ASELSAN TOLUN hedefi 12'den vurdu! İşte o anlar...

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) güdümlü TOLUN'un mühimmatının, Küresel Konum Belirleme Sistemi (GNSS) karıştırma şemsiyesi ile korunan hedefi, yüksek hassasiyetle vurduğunu açıkladı. İşte o anlar...

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Konya'nın Karapınar ilçesinde TOLUN mühimmatının test atışına yer verildi. Videoda, TOLUN mühimmatının hedefini başarı ile vurduğu görülürken, yapılan açıklamada, "Oyun değiştirici sistemlerde bugün. Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı" denildi.