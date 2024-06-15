15 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ASELSAN TOLUN hedefi 12'den vurdu! İşte o anlar...
Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) güdümlü TOLUN'un mühimmatının, Küresel Konum Belirleme Sistemi (GNSS) karıştırma şemsiyesi ile korunan hedefi, yüksek hassasiyetle vurduğunu açıkladı. İşte o anlar...
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Konya'nın Karapınar ilçesinde TOLUN mühimmatının test atışına yer verildi. Videoda, TOLUN mühimmatının hedefini başarı ile vurduğu görülürken, yapılan açıklamada, "Oyun değiştirici sistemlerde bugün. Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen F-16'dan atılan ASELSAN TOLUN mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı" denildi.