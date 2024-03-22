Emine Erdoğan Gönül Elçileri ile iftar yaptı: Çocukların sevgiyle büyüdüğü bir dünya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftarda buluştu. Emine Erdoğan, Gazze başta olmak üzere yeryüzündeki tüm çocukların hak ettikleri gibi huzur ve sevgi içinde büyüyebildikleri adil bir dünya dilediğini söyledi. İşte detaylar…

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