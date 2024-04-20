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Emine Erdoğan GETAT Çalıştayı’na katıldı: Anadolu toprakları tıp kaynakları için önemli

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 20.04.2024 17:24
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü İstanbul'da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgili ortak bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemini vurguladı. Bu konuda zengin olan Anadolu'ya atıfta bulundu.
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