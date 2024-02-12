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Emeklilere yeni haklar yolda | Emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılacak! Ulaşım ve faturalarda indirim masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 15:09
Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılacak bunun yanında ulaşım ve faturalarda indirim de masadaki konular arasında. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen değerlendirdi.
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