Emeklilere yeni haklar yolda | Emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılacak! Ulaşım ve faturalarda indirim masada

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri artırılacak bunun yanında ulaşım ve faturalarda indirim de masadaki konular arasında. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen değerlendirdi.

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