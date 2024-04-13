Emekli Pilot A Haber'e bağlandı MSB sosyal medyada paylaştı! Antalya'daki faciada pilotlar zorlu görevi nasıl başardı?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Kurtarma operasyonları sırasında A Haber'e bağlanan Emekli Pilot Turhan Özler'in Türk pilotlarının zorlu şartlara rağmen nasıl başarıyla görevini icra ettiğini duygu dolu sözlerle anlattı. Milli Savunma Bakanlığı, Özler'in açıklamalarını resmi sosyal medya hesabından alıntıladı. İşte detaylar...