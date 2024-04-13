13 Nisan 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Emekli Pilot A Haber'e bağlandı MSB sosyal medyada paylaştı! Antalya'daki faciada pilotlar zorlu görevi nasıl başardı?
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Kurtarma operasyonları sırasında A Haber'e bağlanan Emekli Pilot Turhan Özler'in Türk pilotlarının zorlu şartlara rağmen nasıl başarıyla görevini icra ettiğini duygu dolu sözlerle anlattı. Milli Savunma Bakanlığı, Özler'in açıklamalarını resmi sosyal medya hesabından alıntıladı. İşte detaylar...