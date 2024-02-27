27 Şubat 2024, Salı
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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler bayram ikramiyesinin yapılacağız ödeme tarihine çevrildi. Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen anlattı.