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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 12:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından gözler bayram ikramiyesinin yapılacağız ödeme tarihine çevrildi. Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen anlattı.
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