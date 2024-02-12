Eli kanlı ortaklar birbirine düştü! ABD Basını: Biden Netanyahu için üç defa argo tabir kullandı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Biden ile katil Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor. Biden, katil Netanyahu'ya sinkaflı küfür etti. Biden, Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyleyerek "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler kullandı. Anadolu Ajansı New York Başmuhabiri İslam Doğru konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

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