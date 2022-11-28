Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında hakaret polemiği! İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik, “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” dedi.