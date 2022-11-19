Ekrem İmamoğlu sahne alıyor! Pazartesi günü son kozunu oynayacak! Akşener'den sonra iki isimle daha destek görüşmesi

Ekrem İmamoğlu 6'lı masanın belirlediği cumhurbaşkanı adayı olabilmek için, pazartesi günü Meral Akşener ve ardından iki önemli isimle görüşecek. Kılıçdaroğlu-Akşener ve Yavaş-İmamoğlu ekseninde dönen adaylık yarışısında kazanan kim olacak? sorusu yanıtını bulacak.