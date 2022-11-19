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Ekrem İmamoğlu sahne alıyor! Pazartesi günü son kozunu oynayacak! Akşener'den sonra iki isimle daha destek görüşmesi

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Giriş: 19.11.2022 11:53
Ekrem İmamoğlu 6'lı masanın belirlediği cumhurbaşkanı adayı olabilmek için, pazartesi günü Meral Akşener ve ardından iki önemli isimle görüşecek. Kılıçdaroğlu-Akşener ve Yavaş-İmamoğlu ekseninde dönen adaylık yarışısında kazanan kim olacak? sorusu yanıtını bulacak.
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