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Ehliyet sınavında yeni dönem! Adaylara animasyonlu soru sorulacak

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 08:59
Güncelleme:26.05.2022 08:59
Eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu sorular yer alacak. Peki bu tarzının ne gibi katkıları olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Sürücü Eğitimi Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Özden değerlendirdi.
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