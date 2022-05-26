Ehliyet sınavında yeni dönem! Adaylara animasyonlu soru sorulacak

Eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu sorular yer alacak. Peki bu tarzının ne gibi katkıları olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Sürücü Eğitimi Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Özden değerlendirdi.

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