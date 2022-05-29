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Ege'de dev tatbikat | Efes 2022 tatbikatına 10 binden fazla TSK katılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2022 15:27
Türk silahlı Kuvvetleri’nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 tatbikatı başladı. Detayları İzmir’de bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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