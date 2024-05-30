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EFES-2024'e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu | Gerçeği aratmayan tatbikat

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 12:44
45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı'nın gece ve gündüz safhası nefesleri kesiyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında hedefler uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ile KORKUT hava savunma sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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