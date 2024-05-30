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Efe-2024’te nefes kesen anlar! Sahile çıkarmada muhteşem görüntüler

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 30.05.2024 10:41
Türkiye’nin küresel güç hamlesi olan Efes-2024 tatbikatı 45 ülkeden 11 bir personelin katılımıyla devam ediyor. Sahile çıkarma tatbikatı sırasında ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Merak edilen detayları A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.
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