Efe-2024’te nefes kesen anlar! Sahile çıkarmada muhteşem görüntüler

Türkiye’nin küresel güç hamlesi olan Efes-2024 tatbikatı 45 ülkeden 11 bir personelin katılımıyla devam ediyor. Sahile çıkarma tatbikatı sırasında ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Merak edilen detayları A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.

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