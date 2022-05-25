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Düzce'de vatandaşlardan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2022 16:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki mitinginden sosyal medyaya yansıyan görüntüler yurt genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Düzce'ye giden Kılıçdaroğlu, "Burası Kandil değil Düzce! Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu için, "Kaçmak nedir en iyi sen bilirsin/15 Temmuz" pankartı da açıldı.
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