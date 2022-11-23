23 Kasım 2022, Çarşamba
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Düzce'de korkutan deprem! A Haber depremin boyutunu gösterdi | Belediye binasında dolaplar devrildi
Düzce Gölyaka’da meydana gece saatlerinde gelen 5,9’luk depremin ardından A Haber ekipleri sahaya indi. Düzce'de vatandaşlar sokağa dökülürken, A Haber muhabiri Hakan Süer belediye binasını görüntüledi.