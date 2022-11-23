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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Çok paniğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2022 09:04
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıklarını anlatan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan pek çok basın mensubu depreme canlı yayında yakalandı. İşte muhabirlerin deprem anı...
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