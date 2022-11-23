23 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Çok paniğim
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıklarını anlatan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan pek çok basın mensubu depreme canlı yayında yakalandı. İşte muhabirlerin deprem anı...