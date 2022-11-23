23 Kasım 2022, Çarşamba
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DÜZCE DEPREMİ NE ANLATIYOR? İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi! İŞTE TÜRKİYE’NİN FAY HATTI HARİTASI
Son dakika deprem haberi… Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilden de hissedildi. Depremde 1'i ağır toplam 68 kişi yaralandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Gölyaka fayı 1999’daki Gölcük ve Düzce depremlerinde kırılmıştı. 5,9’luk deprem sürpriz mi oldu? 5,9’luk deprem İstanbul’da beklenen büyük depremi tetikler mi? Düzce depremi bölgedeki diğer fay hatlarını tetikler mi? Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Barış, “Kaybedecek bir dakikamız yok.” ifadelerini kullandı. Özmen ise “Tetiklemesi veya öncüsü olması mümkün değil.” dedi.