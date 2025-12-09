Duran: “Türkiye’nin mücadelesi ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı”

09 Aralık 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 19:09
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin Filistin için yürüttüğü diplomatik mücadelenin ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadığını söyledi. “Cumhurbaşkanımız uluslararası her platformda İsrail zulmünü anlattı, anlatmaya devam ediyor” diyen Duran, İsrail’in Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü mezalime karşı direnen kadın gazetecilerin mücadelesine dikkat çekti. Duran, İsrail’in gazetecileri hedef alan saldırıları ile Batı medyasının dezenformasyonunu “insanlığın vicdanında utanç vesikası” olarak nitelendirdi.
