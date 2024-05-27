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Dünyaya Filistin mesajı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistin, BM tarafından tanınmalı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.05.2024 09:13
Güncelleme:27.05.2024 09:13
Belçika'da Filistin diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Uluslararası toplumun desteği artıyor. Önemli olan özgür ve egemenliği olan bir Filistin devletidir." dedi
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