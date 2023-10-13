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Dünyanın gözü önünde sürgün ve soykırım

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 16:05
İsrail sivilleri neden silahlandırıyor? ABD ve İngiltere Doğu Akdeniz'e savaş gemisini kim için gönderdi? SETA Güvenlik Araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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