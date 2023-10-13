Dünyanın gözü önünde sürgün ve soykırım

İsrail sivilleri neden silahlandırıyor? ABD ve İngiltere Doğu Akdeniz'e savaş gemisini kim için gönderdi? SETA Güvenlik Araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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