05 Mart 2022, Cumartesi
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Dünya manşetlerinde bugün neler var? Savaşta neler yaşanıyor?
Rusya-Ukrayna savaşının onuncu gününe girildi. Peki dünya gazeteleri bugün yaşanılanlara ilişkin hangi manşetleri attı? Gelişmeleri A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.
El Pais: Rusya dünyaya nükleer korkusu saldı
Financial Times: Rusya umursamazca nükleer santrali vurdu
Renmin Ribao Rusya-Ukrayna gerilimini görmedi
Tehran Times: NATO Ukrayna'da daha çok kan akmasını istiyor
The Guardıan: Nükleer felaketin eşiğinden dönüldü
Kyıv Post: Ukrayna ordusu milli direnişi desteklemeye devam ediyor
Kommersant: Ukrayna'da askeri operasyon sürüyor