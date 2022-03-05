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Dünya manşetlerinde bugün neler var? Savaşta neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 10:59
Rusya-Ukrayna savaşının onuncu gününe girildi. Peki dünya gazeteleri bugün yaşanılanlara ilişkin hangi manşetleri attı? Gelişmeleri A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu aktardı.

El Pais: Rusya dünyaya nükleer korkusu saldı

Financial Times: Rusya umursamazca nükleer santrali vurdu

Renmin Ribao Rusya-Ukrayna gerilimini görmedi

Tehran Times: NATO Ukrayna'da daha çok kan akmasını istiyor

The Guardıan: Nükleer felaketin eşiğinden dönüldü

Kyıv Post: Ukrayna ordusu milli direnişi desteklemeye devam ediyor

Kommersant: Ukrayna'da askeri operasyon sürüyor

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