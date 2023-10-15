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Dünya İsrail'i protesto ediyor! Hollanda'da Filistin'e destek yürüyüşü

A Haber
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Giriş: 15.10.2023 16:16
İngiltere'nin ardından bugün de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.
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