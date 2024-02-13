13 Şubat 2024, Salı
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Dünya hükümetler zirvesi! Türkiye zirvenin onur konuğu
2024 Dünya Hükümetler Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde başladı. Türkiye'nin onur konuğu olduğu zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek, Dubai'den aktardı. Öte yandan 14 Şubat'ta Kahire'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı ile ele alacağı en önemli konu, Gazze-İsrail savaşı olacak. Liderler üst düzey işbirliği mekanizmalarını yeniden canlandırılmak için de çözüm önerilerini görüşecek.