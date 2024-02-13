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Dünya hükümetler zirvesi! Türkiye zirvenin onur konuğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 09:06
2024 Dünya Hükümetler Zirvesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde başladı. Türkiye'nin onur konuğu olduğu zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek, Dubai'den aktardı. Öte yandan 14 Şubat'ta Kahire'ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşı ile ele alacağı en önemli konu, Gazze-İsrail savaşı olacak. Liderler üst düzey işbirliği mekanizmalarını yeniden canlandırılmak için de çözüm önerilerini görüşecek.
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