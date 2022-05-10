10 Mayıs 2022, Salı
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Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü Türkiye’de Hangi sektörlerde kullanılıyor?
Türkiye'nin en önemli madeni zenginlikleri arasında bor geliyor şüphesiz. Türkiye 2021 yılında 1 milyar dolarlık bor ihracatı yaptı. Peki Bor madeni hangi sektörlerde kullanılıyor? Bor madeni nasıl değerlendiriliyor? Türkiye'nin bor rezervi hangi illerde? Bursa'dan detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.