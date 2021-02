Doğan Cüceloğlu'na veda! Ünlü psikolog son yolculuğuna uğurlandı

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evinde düşerek hayatını kaybetmişti Cüceloğlu, şimdi ise akrabaları, sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakılmadı. Öğlen namazına müteakiben cenaze namazının ardından da Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu abisi Şahin Cüceloğlu taziyeleri kabul etti. Cüceloğlu'nun abisi Şahin Cüceloğlu usta yazarın doktorları 'dinlenin' tavsiyesine rağmen 'Türk halkına hizmete devam edeceğim' dediğini anlattı.

Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybeden 83 yaşındaki Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu abisi Şahin Cüceloğlu taziyeleri kabul etti. Yıldız Cüceloğlu'nun eşinin tabutu başında gözyaşı döktüğü görüldü. Cüceloğlu'nun ilk eşinden olan çocukları Ayşen, Elif ve Timur Cüceloğlu'nun cenazeye katılamadıkları öğrenildi.

Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Cüceloğlu'nun tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cüceloğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.









Cenazede konuşan usta yazarın abisi Şahin Cüceloğlu, "Doğan bey 6 ay önce kalp rahatsızlığı geçirdi. Kalp damarının biri yüzde 90 tıkalı, diğerleri yüzde 60-70 tıkalıydı. Stent takıldı. Doktorlar şunu tavsiye etti; 'Sen artık bu faal yaşamını bırak bir köşeye çekil. Sakin bir hayat yaşa.' O bana dedi ki 'abi ben Türk halkına hizmet etmeyi seviyorum ve bunu yaparken mutluluk duyuyorum, içimde bir huzur oluyor. Varsın ömrüm kısa olsun ama Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun mutsuz bir yaşam değil, kısa yararlı bir yaşam tercih ediyorum' dedi. Gerçekten bu cesur kararını uyguladı. Mutlu yaşadı, mutlu şekilde öldü. Kitap yazmaya konferanslara devam etti. Televizyon programlarına çıktı. Okullarda sohbet etmeye devam etti. İnternette 2.5 milyon takipçisi var. Onlarla iletişime devam etti. Bu nedenle acım biraz daha hafifledi" ifadelerini kullandı.









Cüceloğlu'nun yengesi Şenol Cüceloğlu ise, "Çok güçlü bir sevgi bağımız vardı. Oğlumuza da onun adını verdik. Oğlum da Doğan Cüceloğlu. Ben onu 56 senedir tanıyorum. Bir gün kırmadık birbirimizi. Bütün insanlığa sevgisini verdi. Ona hep destek oldum. Bir hafta önce doğum günüydü. Konuştuk. Kendini dinç hissediyordu. Bazı hastalıklar atlattı ama bir hafta önce çok sağlıklı mutlu olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.







Doğan Cüceloğlu'nun arkasında kendisini hayırla yad eden büyük kitleler bıraktığını anlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özellikle daha iyi nasıl insan olabiliriz sorusu üzerine Amerkia'da ve Türkiye'de çalışmalar yapmış, onlarca makaleye kitaba imza atmış konuşma ve seminerleri ile insanlarımızın ruh dünyasına gönlüne hitap edebilmiş kıymetli bir bilim insanıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Her zaman dünyaya açık ama yerli ve mili bir insandı. İnşallah fikirleri yaşamaya devam edecek. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini ailesine ilettim. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.









Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, Cüceloğlu ile tanışıklığın ötesinde birlikte mesaisinin olduğunu anlatarak, "Kendisinin hatırasına büyük hürmetimiz vardı. Öğrencilik dönemimizden itibaren bize öncülük yapan, eğitim alanında psikoloji alanında yetişmemizde büyük katkısı olan büyüğümüz. Nadir bir şahsiyet olarak insanları kalbi ile görebilen şahsiyet. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirmesine rağmen, doktorların sakin bir hayat tavsiyesine rağmen kendisi 'bu millete hizmetten asla geri durmayacağım' diyerek buradaki gücünü öncülüğünü gösterdi. Bize bin yıllık bir irfandan süzülen bir ayna tuttu. O aynada kendimizi görebilmemiz için anne, baba, çocuklar, öğretmenler olarak 'işte burası şu taraf' diyerek yön gösteren, bu çalışmalarında her şeyin iyi tarafını gören, karamsarlığı reddeden, insanlara umut aşılamayı somut olarak ortaya koyabilen çok özel bir kişilikti. Kendisinin hatırasını yaşatmak bizim ödevimizdir. Kendisinin ortaya koyduğu eserleri insanlara hizmete devam edecek olması, dualarımızda yaşayacak olması bizim küçük bir tesellimiz. İnsanın beşerlikten insanlığa giden yolculuğunda bir yol haritası sunan kişilerle tanışması özel bir durum. Doğan hocamız öyle biriydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR

Doğan Cüceloğlu, 1938 Mersin-Silifke'de doğmuştur. On bir çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.





Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer'in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.





Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı; ilk kitabı İnsan İnsana bu sürecin ilk ürünüdür. Gelişim süreci içinde kazandıklarını kitaplar yoluyla paylaşmaya devam ediyor.



Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına başladı.

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.





DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN KİTAPLARINDAN BAZILARI

İçimizdeki Çocuk

İnsan İnsana

Mış Gibi Yaşamlar

Başarıya Götüren Aile

Savaşçı





Onlar Benim Kahramanım

Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Öğretmen Olmak

İçimizdeki Biz

Geliştiren Anne Baba