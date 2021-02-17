Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken 'yarım saat' detayı! Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi ne?
Son dakika haberine göre; Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatan savcılık Cüceloğlu’nun evde yalnız kaldığı yarım saatlik dilimi incelemeye aldı.
Ünlü psikolog ve yazar 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu dün evinde ölü bulundu. Cüceloğlu'nun başının üzerine düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölüme ilişkin soruşturma başlattı.
Öğrenilen bilgiye göre Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Cüceloğlu evde yalnızdı. Öğlen saat 13.30 sıralarında Yıldız Cüceloğlu markete gitmek üzere evden ayrıldı.
Saat 14.00'da ise Cüceloğlu çiftinin yardımcıları eve geldi. Eve giren yardımcı Doğan Cüceloğlu'nu çalışma odasına yüz üstü şekilde yatar vaziyette buldu. Yardımcının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
Milliyet'in haberine göre; Kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her ihtimali göz önüne alarak Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıkış saati olan 13.30'dan sonra sağlık ekipleri eve gelene kadar ki olan zamandaki çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Apartmanın girişinde olan iki dükkanın da güvenlik kameralarına el koyuldu.
"HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"
Olay yerinde ilk ifadesi alınan Yıldız Cüceloğlu'nun, eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Cüceloğlu ayrıca eşinin cansız bedenini bulan yardımcılarının da yıllardır yanlarında olduğunu ve kendisine çok güvendiğini söylediği öğrenildi.
Yardımcı ise ilk ifadesinde, Cüceloğlu'nu çalışma odasında yüz üstü yatarken bulduğunu ve ne olduğunu anlamak için baktığında yüzünde bir çizik olduğunu söylediği öğrenildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında, Doğan Cüceloğlu'nun yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine evinde inceleme yapıldığı kaydedildi. Yapılan araştırmada, Cüceloğlu'nun evine haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli kişinin binaya geldikten sonra 2 defa zile bastığını, kapıyı açan kimse olmadığını söyledi.
Eve girdiğinde şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini söylediği belirtilen açıklamada, Cüceloğlu'nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğunun anlaşıldığı, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu (83) yarın Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Cüceloğlu için Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak.