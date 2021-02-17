Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken 'yarım saat' detayı! Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi ne?

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Milliyet'in haberine göre; Kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her ihtimali göz önüne alarak Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıkış saati olan 13.30'dan sonra sağlık ekipleri eve gelene kadar ki olan zamandaki çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Apartmanın girişinde olan iki dükkanın da güvenlik kameralarına el koyuldu.