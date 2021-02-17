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Son dakika: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberi... Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. 'nun ölüm nedeni belli oldu. Adli Tabip hazırlandığı raporda Cüceoğlu'nun vefatına ilişkin detayları verdi. İşte Cüceoğlu'nun hayatını kaybetme nedeni...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Dün Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. 'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı ölüm nedeni ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.

AORT DAMARI YIRTILMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan incelemelerde Adli Tabip hazırladığı raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde Adli Tabip Cüceloğlu'nun Aort damarında yırtılma olduğunu ve buna bağlı olarak ölümünün gerçekleştiğini belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun ölümü hakkında son dakika açıklaması İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN ÖLÜMÜ HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

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