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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye müebbet hapis talebi!

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Giriş: 29.03.2024 18:27
Güncelleme:29.03.2024 18:28
Fatih’te ‘Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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