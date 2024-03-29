29 Mart 2024, Cuma
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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye müebbet hapis talebi!
Fatih’te ‘Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.