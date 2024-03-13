13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber’de: İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber’de: İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 09:03
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de Sahur Vakti programının konuğu oldu. Ali Erbaş'ın gündeminde İsrail'in katliamları vardı. Gazze'deki katliama Batı dünyasının sessizliğini eleştiren Erbaş "Dedeleri soykırıma uğrayan İsrail, şimdi aynısını kendisi yapıyor. İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor. " dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yavaş İYİ Parti’ye operasyon mu yapıyor?
Yavaş İYİ Parti’ye operasyon mu yapıyor?
İsrail Gazzeli sağlık çalışanlarına işkence etti!
İsrail Gazzeli sağlık çalışanlarına işkence etti!
Yüksek yargıdaki erk krizi çözülüyor
Yüksek yargıdaki erk krizi çözülüyor
Özgür Özel Sabuncu Tüneli’ne övgü
Özgür Özel Sabuncu Tüneli’ne övgü
Üst geçitte 4 metre faciası!
Üst geçitte "4 metre" faciası!
Kadın dostu şehir hedefi!
Kadın dostu şehir hedefi!
İstanbul’da trafik sorunu nasıl çözülecek?
İstanbul’da trafik sorunu nasıl çözülecek?
İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor
"İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor"
Interpol arıyordu Çorum’da yakalandı!
Interpol arıyordu Çorum’da yakalandı!
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
3 ayrı organize suç örgütü çökertildi!
CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?
Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?
Daha Fazla Video Göster