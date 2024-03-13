Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber’de: İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de Sahur Vakti programının konuğu oldu. Ali Erbaş'ın gündeminde İsrail'in katliamları vardı. Gazze'deki katliama Batı dünyasının sessizliğini eleştiren Erbaş "Dedeleri soykırıma uğrayan İsrail, şimdi aynısını kendisi yapıyor. İsrail dağınıklığımızdan cesaret alıyor. " dedi.

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