30 Mayıs 2024, Perşembe
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Diyabet hastası kızını şekerle besledi! 9 ila 13 yıl hapis cezası isteniyor!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. 41 yaşında olduğu öğrenilen Tamara Banks, diyabet hastası kızı Karmity Hoeb'i şekerle besleyerek ölümüne yol açtı. 4 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesi ülkede geniş yankı uyandırdı.