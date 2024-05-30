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Diyabet hastası kızını şekerle besledi! 9 ila 13 yıl hapis cezası isteniyor!

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 30.05.2024 11:16
Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. 41 yaşında olduğu öğrenilen Tamara Banks, diyabet hastası kızı Karmity Hoeb'i şekerle besleyerek ölümüne yol açtı. 4 yaşındaki kızın hayatını kaybetmesi ülkede geniş yankı uyandırdı.
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