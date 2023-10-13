13 Ekim 2023, Cuma
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Dışişleri'nden İsrail'e 24 saat tepkisi: Bu vahim hatadan geri dönmeli
İsrail'in sivillerin 24 saat içinde Gazze'yi terk etme çağrısına Ankara'dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “israil bu vahim hatadan geri dönmeli, eylemlerine son vermeli” denildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.