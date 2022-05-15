Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli" dedi.