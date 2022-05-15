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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2022 15:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "PKK ile görüşen ülkeler bu tutumlarından vazgeçmeli" dedi.
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