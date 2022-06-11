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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Helikopterin yeri tespit edildi, henüz ulaşılamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2022 13:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çekya'da yaptığı açıklamada, İtalya'da düşen helikopterin düştüğü yerin tespit edildiği bildirdi.
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