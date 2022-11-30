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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü

DHA
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Giriş: 30.11.2022 10:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde dün Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü.
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