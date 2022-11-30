30 Kasım 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı ve Portekizli mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde dün Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ile görüştü.