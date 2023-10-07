07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2023 20:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin bugün Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü.
Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği!
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği!
TSK teröristlerin inlerini paramparça etti!
TSK teröristlerin inlerini paramparça etti!
Van’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
Van'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
Başkan Erdoğan’dan teşekkür konuşması!
Başkan Erdoğan'dan teşekkür konuşması!
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Suriye’de terör hedefleri vuruluyor...
Suriye'de terör hedefleri vuruluyor...
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
İsrail ile Filistin arasında büyük gerginlik
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri!
Dev proje için tarih verdi
Dev proje için tarih verdi
Erdoğan’dan emekli memurlara müjde...
Erdoğan'dan emekli memurlara müjde...
Başkan Erdoğan’ın gözleri doldu
Başkan Erdoğan'ın gözleri doldu
22 yılda dev eserlerle hizmet
22 yılda dev eserlerle hizmet
Daha Fazla Video Göster