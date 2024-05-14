Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş Gazze sözleri: İsrail işgalci bir güçtür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarla ilgili açıklamada bulunurken "İsrail işgalci bir güçtür." ifadelerini kullandı.