Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale'de! Kırıkkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırıkkale AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Fidan, il başkanlığı önünde vatandaşları selamladı.Kırıkkale Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı ve Türkiye'nin yalnızca Gazze'deki katliama sesini yükselterek adaletsizliği ifşa etmekle kalmadığını, bütün dünya ülkelerini bu katliama karşı durmaya çağırdığını da belirtti.

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