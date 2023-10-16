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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Haniyye ile görüştü!

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Giriş: 16.10.2023 20:51
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Filistin’deki son gelişmeleri ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.
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