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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri'nde!

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Giriş: 09.12.2023 01:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geliyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri’nde!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri'nde!
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