22 Nisan 2024, Pazartesi
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Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı! DEM Parti'ye tepki
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus’taki tek katlı taş binada milli iradenin tecellisiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, meşalesi yakılmıştır." ifadelerini kullandı. DEM'e de sert tepki gösteren Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsiz" ifadelerini kullandı.