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Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı! DEM Parti'ye tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:44
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "23 Nisan 1920 Cuma günü Ulus’taki tek katlı taş binada milli iradenin tecellisiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, meşalesi yakılmıştır." ifadelerini kullandı. DEM'e de sert tepki gösteren Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsiz" ifadelerini kullandı.
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Devlet Bahçeli’den 23 Nisan mesajı
Devlet Bahçeli'den 23 Nisan mesajı
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