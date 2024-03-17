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Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 14:36
Devlet Bahçeli 11. kez MHP'nin genel başkanı seçildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'Nun sorularını yanıtladı.
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