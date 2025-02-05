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Depremzedeler yeni yuvalarından memnun! Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

Depremzedeler yeni yuvalarından memnun! Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 21:02
Asrın felaketinin en ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman'da devletin yürüttüğü çalışmalar sonucu depremzedeler yuvalarına kavuşmaya başladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yeni evine taşınan Abdurrahman Şahin'in misafiri oldu. Şahin, “Allah devletimize zeval vermesin” diyerek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Depremzedeler yeni yuvalarından memnun! Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremzedeler yeni yuvalarından memnun!
Depremzedeler yeni yuvalarından memnun!
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