05 Şubat 2025, Çarşamba
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Depremzedeler yeni yuvalarından memnun! Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor
Asrın felaketinin en ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman'da devletin yürüttüğü çalışmalar sonucu depremzedeler yuvalarına kavuşmaya başladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yeni evine taşınan Abdurrahman Şahin'in misafiri oldu. Şahin, “Allah devletimize zeval vermesin” diyerek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.