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Depremzede vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua edince Halk TV ne yapacağını şaşırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.11.2022 16:51
Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Halk TV, mikrofonu uzattığı vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dua etmesi üzerine yayını kesti.
Erdoğan’a dua edince Halk TV yayını kesti
Erdoğan'a dua edince Halk TV yayını kesti
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