23 Kasım 2022, Çarşamba
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Depremzede vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua edince Halk TV ne yapacağını şaşırdı
Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Halk TV, mikrofonu uzattığı vatandaşın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dua etmesi üzerine yayını kesti.