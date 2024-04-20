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Depremin ardından Tokat! Sulusaray'da camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 20.04.2024 11:38
Tokat'ta 5, 6 büyüklüğündeki yaşanan depremde Sulusaray ilçesindeki cami ve kerpiç evler zarar gördü. Depremin merkez üssü Sulusaray'daki son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan anlattı.
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