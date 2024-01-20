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Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor! İşte Adana’da son durum…

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 10:14
Asrın felaketi 6 şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutların bitirilmesi için 930 şantiyede, 110 bin 450 işçi çalışıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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