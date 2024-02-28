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Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Bankaları hortumladılar...

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Giriş: 28.02.2024 22:59
28 Şubat "postmodern darbe"si ile Türkiye'nin içerisine sokulduğu ekonomik kriz, siyasi kaos ve toplumsal sosyopolitik bunalım sürecini uzman gazeteciler A Haber'de değerlendirdi. Peki, 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? 28 Şubat'ta bankalar nasıl boşaltıldı, oeprasyonlar nasıl başladı? İşte detaylar...
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28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu?
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