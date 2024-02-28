Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Bankaları hortumladılar...

28 Şubat "postmodern darbe"si ile Türkiye'nin içerisine sokulduğu ekonomik kriz, siyasi kaos ve toplumsal sosyopolitik bunalım sürecini uzman gazeteciler A Haber'de değerlendirdi. Peki, 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? 28 Şubat'ta bankalar nasıl boşaltıldı, oeprasyonlar nasıl başladı? İşte detaylar...