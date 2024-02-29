29 Şubat 2024, Perşembe
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DEM'li Tülay Hatimoğulları bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük nidaları attı! Skandal kürdistan çıkışı...
Yerel seçimlere giderayak CHP'nin bir numaralı ittifak ortağı olan terörün siyasi ayağı DEM Parti'den skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün düzenlenen Diyarbakır mitinginde bebek katili terörist başı Öcalan'a özgürlük nidaları atan Hatimoğulları, bugün Batman mitinginde sözde kürdistan çıkışında bulundu.