DEM’den Özgür Özel’e Esenyurt hatırlatması: DEM Parti kimseye borçlu değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'ye yönelik ''bize kaybettirmek istiyorlar" serzenişine Meral Danış Beştaş'tan yanıt geldi. Özgür Özel'e Esenyurt'ta yapılan iş birliğini hatırlatan Beştaş, “DEM Parti kimseye borçlu değil'' dedi.

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