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DEM Parti İBB adayı Beştaş'tan ilk açıklama: Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın!

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Giriş: 31.03.2024 22:54
Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak ile birlikte DEM Parti seçmeni İstanbul'da oy tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı. Kandil İmamoğlu'nun üzerinden yük almak için göstermelik bir aday olarak Meral Danış Beştaş'ı gösterdi. Beştaş seçim sonuçlarının sayımının yapıldığı esnada yaptığı ilk değerlendirmede "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz CHP’ye oy verdi…" ifadelerini kullandı.
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