01 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
DEM Parti İBB adayı Beştaş'tan ilk açıklama: Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın!
Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak ile birlikte DEM Parti seçmeni İstanbul'da oy tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullandı. Kandil İmamoğlu'nun üzerinden yük almak için göstermelik bir aday olarak Meral Danış Beştaş'ı gösterdi. Beştaş seçim sonuçlarının sayımının yapıldığı esnada yaptığı ilk değerlendirmede "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz CHP’ye oy verdi…" ifadelerini kullandı.